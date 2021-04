Guy Lapointe atteint d'un cancer de la gorge

Icon Sports Wire via Getty Images

Icon Sports Wire via Getty Images

C’est à la demande de l’ancien numéro 5, qui est maintenant âgé de 71 ans, et de sa famille que le Tricolore a dévoilé cette triste nouvelle.

«La famille tient à remercier le personnel du CUSM ainsi les amateurs de hockey et demande que l’on respecte son intimité durant cette épreuve.»

Guy Lapointe a porté le chandail bleu-blanc-rouge de la saison 1968-1969 à celle de 1981-1982, remportant six coupes Stanley au passage. En 894 parties en saison régulière avec le Canadien, les Blues de Saint Louis et les Bruins de Boston, il a inscrit 171 buts et récolté 451 mentions d’aide.