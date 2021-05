Le cancer du sein masculin est encore tabou, voici pourquoi j'ai choisi d'exposer le mien

J’ai ensuite enchaîné avec des séances de pansements à domicile, avec une infirmière fort heureusement bienveillante qui s’était occupée de moi lors de ma première opération. Rien que le fait d’évoquer cet épisode, j’ai l’impression que ces douleurs se réveillent… c’étaient des moments très difficiles.

Une troisième opération

Je rentre désormais dans la phase dite de «reconstruction» ou «chirurgie réparatrice», en aucun cas d’une «chirurgie esthétique»! Les mots ont leur importance, on va tenter de réparer, et non de rendre plus beau ! Il faut dire que toutes mes opérations se sont étalées sur plusieurs années et quand vous travaillez dans la restauration, en tant que manager, vous ne pouvez pas vous permettre de vous absenter. J’ai travaillé très souvent avec des douleurs atroces et des pansements qui parfois saignaient, je n’avais pas d’autres choix! Mes enfants étaient âgés de 3 et 8 ans, je ne leur avais pas dit ce que j’avais, par crainte de les effrayer, mais ils avaient fini par comprendre.