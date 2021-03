Les Canadiens en quarantaine à bord du Diamond Princess seront bientôt évacués

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

Selon l’ Organisation mondiale de la santé , il s’agit de la plus haute concentration de cas confirmés à l’extérieur de la Chine continentale.

«Compte tenu des circonstances extraordinaires auxquelles sont confrontés nos citoyens à bord du Diamond Princess, nous agissons pour que les Canadiens rentrent chez eux à partir du Japon, tout en veillant à ce que des mesures appropriées soient établies pour prévenir et limiter la propagation du nouveau coronavirus», a déclaré le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne , dans un communiqué.

En Ontario

L’administratrice en chef de la santé publique dit avoir déterminé que ces 23 personnes ne représentent aucun danger grave pour la santé publique. Dans un communiqué publié samedi soir, la Dre Theresa Tam explique qu’«ils n’ont pas passé de temps au foyer de l’épidémie, ils ont utilisé de l’équipement de protection individuelle et ils n’ont eu aucun contact sans protection avec des passagers ou des personnes susceptibles d’avoir contracté le nouveau coronavirus».

En «bonne santé»

La Dre Theresa Tam et son adjoint, le Dr Howard Njoo, ont précédemment indiqué que la mise en quarantaine se déroule bien et que les Canadiens touchés «sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme d’affection par le nouveau coronavirus».