Canadiens détenus en Chine: Pékin soutient que c'est au Canada de faire le premier pas

«Je tiens à souligner une fois de plus que les choses entre la Chine et le Canada en sont arrivées à ce stade non pas à cause de la Chine», a déclaré mercredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, lors d’une conférence de presse à Pékin. «La partie canadienne est bien consciente du noeud du problème. Elle devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour corriger les erreurs et créer les conditions pour que les relations bilatérales reprennent sur la bonne voie.»