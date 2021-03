Compressions majeures au Canadien National

Alen Szylowiec via Getty Images

MONTRÉAL — La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) procédera à quelque 1600 mises à pied, soit près de six pour cent de sa main-d’oeuvre, alors que l’affaiblissement de l’économie nord-américaine freine la demande.

Si la société ferroviaire n’a pas fourni de nombre, vendredi, La Presse canadienne a pu confirmer, auprès d’une source, les informations préalablement éventées par le «Globe and Mail».

Le couperet tombera au Canada ainsi qu’aux États-Unis et affectera à la fois du personnel syndiqué ainsi que des cadres. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer sur quel horizon s’effectueront les mises à pied.

Ainsi, pour l’exercice, la plus importante compagnie ferroviaire au pays s’attend à ce que la croissance de son bénéfice par action soit d’environ 10 pour cent, alors que sa prévision précédente faisait état d’une hausse supérieure à 10 pour cent.

Cette restructuration survient alors que le CN négocie depuis plus de six mois avec quelque 3000 chefs et agents de train ainsi que des agents de triage représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC).