Sara Schmidle via Getty Images

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a consenti un contrat d’une saison et 750 000 $US à l’attaquant Michael Frolik, a annoncé le directeur général Marc Bergevin mercredi.

Le hockeyeur âgé de 32 ans a marqué six buts et récolté huit mentions d’aide en 57 matchs la saison dernière avec les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo.