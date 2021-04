Le Canadien aidera financièrement ses employés pendant la pause de la LNH

MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé dimanche la mise en place de mesures extraordinaires pour les 1200 employés événementiels du Canadien et du Rocket de Laval, afin d’atténuer les impacts de la pause de la LNH et de l’AHL.

«Notre industrie traverse une période difficile et nos employés sont durement affectés par les récents événements. Le Club de hockey Canadien et l’organisation du Rocket tenaient à déployer les moyens nécessaires afin de contribuer à alléger l’impact de cette situation très particulière sur nos employés, que je tiens d’ailleurs à remercier sincèrement pour leur compréhension et collaboration», a mentionné le propriétaire, président et chef de la direction, Geoff Molson, dans un communiqué.