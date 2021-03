Le camping de retour le 1er juin au Québec!

Elisabeth Schmitt via Getty Images

Des exceptions

Il sera également possible de louer des chalets, maisons, logements dans toutes les régions à l’exception de la communauté métropolitaine de Montréal et de la MRC de Joliette. Une unité d’habitation doit toutefois être entièrement louée à une seule famille à la fois.

De plus, les pourvoiries pourront aussi reprendre leurs activités en accueillant chasseurs et pêcheurs.

C’est ce qu’ont annoncé mercredi après-midi la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, et le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Richard Massé.