Des infirmières en «camping» à Montréal pour exiger leurs vacances

Un arrêté ministériel permet en effet aux directions d’établissements de reporter des vacances ou d’en limiter l’exercice, à cause de la crise du coronavirus. Les CISSS et CIUSSS (Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) soutiennent qu’ils n’ont pas le choix et qu’ils doivent veiller à l’organisation des soins sur leur territoire, afin qu’il n’y ait pas de rupture de soins et services.