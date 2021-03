Québec donne un coup de pouce aux camps de jour privés

Les camps de jour privés pourront utiliser ce montant afin d’engager plus de moniteurs, louer des locaux et acheter de l’équipement de protection personnel. Les modalités de l’aide annoncée par le gouvernement seront définies ultérieurement.

“C’était primordial pour notre gouvernement de venir en aide aux camps afin qu’un maximum d’enfants puissent y avoir accès cet été. Depuis quelques mois, on le sait tous, on vit des moments difficiles, et les enfants n’ont pas été épargnés. Je suis très heureuse de cette annonce aujourd’hui, pour que les enfants puissent s’amuser cet été”, a déclaré la ministre déléguée à l’Éducation et responsable du loisir et du sport, Isabelle Charest, lors d’une conférence de presse mardi après-midi.