Camionneurs et infirmières: toutes les morts se valent-elles?

La formation n’est pas facile. Pendant 5 mois, il me faudra apprendre à manier des transmissions manuelles à 10, 13 et 18 vitesses, à reculer dans des corridors aussi serrés qu’une paire de pantalons achetée avant la COVID-19 et à naviguer entre les milliers de pages de lois et de règlements régissant la conduite des véhicules lourds.

Plus important encore, il me faudra réapprendre à me reposer et on m’enseignera (sans blague!) l’importance de bien dormir.