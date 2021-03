Certains oublient qu’ «Occupation Double» est un jeu qui se déroule dans des circonstances différentes de la vie réelle. Camille l’a compris et elle a joué le jeu au détriment de sa réputation. De son côté, Louis a également été un grand joueur en volant la dulcinée de son bon ami Kevin. Le HuffPost Québec les ont rencontrés à leur retour à Montréal.

De tous les personnages polarisants de l’histoire d’OD, Camille est certainement en haut de liste. Parfois aimée pour sa franchise et son affirmation à jouer le jeu pour ce qu’il est, parfois détestée pour pas mal les mêmes raisons, elle n’aura laissé personne indifférent.

Son passage dans l’aventure aura certainement créé des remous. On peut penser à son volte-face entre les deux bons chums Kevin et Louis, à ses paroles crues dans le confessionnal et à son rire un tantinet machiavélique qui a même été comparé à celui de Jack Nicholson dans «The Shining».