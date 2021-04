Ce câlin dont mamie avait tant besoin

Quand elle a vu les enfants, l’ennui a pesé plus fort, se dirigeant spontanément vers eux, elle a tendu les bras pour les prendre contre elle, puis son élan s’est arrêté et elle a reculé, la tête basse, honteuse d’avoir oublié la consigne. Elle s’est excusée en disant qu’à son âge, on oubliait des fois, elle a dit qu’elle voudrait tellement les serrer dans ses bras, que ça faisait si longtemps.

C’est drette là que t’as vu l’impact de l’isolement, mais plus encore, celui de l’absence de contact physique, celui du manque de cet amour qui se touche, qui se porte, l’amour qu’on enfile comme un lainage quand il fait froid, l’amour léger comme une dentelle quand c’est trop chaud. Ta décision de permettre à ta mère d’assouvir ce besoin essentiel de serrer dans ses bras ses petits enfants, même s’ils sont rendus beaucoup plus grands qu’elle, venait de tout changer.

T’as pensé dans ta tête, tu t’es dit: «Si jamais, s’il fallait...» T’as entendu la petite voix qui te disait d’être prudente, de prendre aucune chance. Tu t’es rappelé les règles, mais tu les as transgressées. T’as choisi de rester sourde à la voix du rationnel et d’écouter celle qui venait du cœur. T’as choisi de miser sur ce sixième sens qui t’indiquait que c’était la bonne chose à faire, incapable de te résigner à craindre un câlin, une caresse, une étreinte.

Instantanément, mamie a retrouvé ce point d’ancrage qui s’était dissipé, elle a reconnu le chemin qui menait à la maison comme quand on part longtemps et qu’à notre retour tout le quartier a changé. Dans ce nouvel environnement, mamie venait de retrouver le petit sentier caché sous les arbres, celui qu’on suit jusqu’à ce qu’on se retrouve chez soi.

Tu lui as permis de regagner l’énergie qui lui manquait pour continuer. Tu lui as confirmé que la menace ne gagnerait pas sur l’amour maternel, qu’une petite trêve était possible et combien curative dans un mal potentiel.