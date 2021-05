Je cache ma bisexualité au bureau. Voici pourquoi je n'ai pas le choix

Quelques-uns de mes collègues feraient sûrement attention quelques jours avant d’oublier pendant que d’autres crieraient au «On ne peut plus rien dire» ou se cacheraient derrière l’excuse de l’humour, ignorant que leurs mots blessent.

Tout ça, ce ne sont que des théories, mais le risque qu’elles se réalisent est bien réel, alors la solution la plus simple c’est de se taire, de subir en silence et d’éviter un maximum les discussions sur sa vie privée. Très vite, je creuse un gouffre entre mes collègues et moi et me voilà seul à la pause café, ou le seul à ne pas être invité à sortir au bar à la fin de la journée.

J’ai tout simplement l’impression de revivre mes années au collège. Ce gouffre, il m’empêche de m’épanouir au travail. Alors certes, ce ne sont que des petits boulots donc pour l’instant ça n’a que peu d’importance, mais ça me fait peur pour l’avenir. Et si dans mon futur emploi je me retrouve à nouveau dans cette situation?

Une seule solution: se taire

Et encore, je me considère comme chanceux. Pour l’instant le pire que je risque, c’est des remarques déplacées et des blagues grossières. Mais je pense aussi aux personnes qui subissent et risquent bien plus.

Et d’après moi, c’est le rôle de chacun de participer à la création d’un espace de travail «safe». Déjà, en réfléchissant à ses actes, à ses paroles et en intervenant dans une situation que l’on juge toxique.

N’arrêtons pas les blagues homophobes seulement en présence d’une personne homosexuelle. Condamnons-les tout le temps.