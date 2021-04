François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse se joignent à l'équipe du «Bye Bye 2020»

2020 tire (enfin) à sa fin. Il sera bientôt temps d’en rire plutôt que d’en pleurer (quoique…). Une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier, et qui devrait donner suffisamment de matière à l’équipe du Bye Bye pour que celle-ci nous offre une édition des plus mémorables.

Ce mardi 6 octobre, Radio-Canada a dévoilé le groupe de comédiens qui prendra part à la 52e édition de la populaire émission de fin d’année, toujours produite par Guillaume Lespérance et réalisée par Simon Olivier Fecteau.

Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay seront donc de retour au poste, tandis que François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse succéderont à Julie Le Breton, Anne-Élisabeth Bossé et Patrice L’Écuyer.