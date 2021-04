Le «Bye Bye 2020» a attiré un auditoire monstre

Courtoisie BYE BYE 2020 © Radio-Canada

Confinés dans leur salon, les Québécois ont été au rendez-vous en grand nombre devant leur petit écran.

Le Bye Bye 2020 a attiré près de 4 millions de téléspectateurs en direct; un record, selon des données préliminaires collectées par Numeris.

En effet, l’édition 2020 de l’emblématique émission a capté l’attention de 3 814 000 personnes, soit 858 000 de plus que l’an dernier et 465 000 de plus que son record de 3 349 000 en 2018. Elle a aussi rassemblé 93% de l’auditoire, un pourcentage inégalé, apprend-t-on dans un communiqué.

D’autres émissions de fin d’année d’ICI TÉLÉ ont également battu leurs propres records. Infoman 2020 a franchi pour la première fois le seuil des 3 millions de téléspectateurs, avec 3 038 000 personnes. Il s’agit de 1 078 000 de plus que l’an dernier et près d’un million de plus que le précédent record de 2 047 000 datant de 2017.

En direct du jour de l’An, la grande fête de fin d’année de France Beaudoin, a quant à elle cumulé 60% de l’auditoire québécois. Elle a rassemblé près 2 millions de téléspectateurs pour lancer la soirée (1 998 000), soit 742 000 de plus que l’an dernier et 701 000 de plus que son record établi en 2018.

Pour clore la soirée, Les coulisses du Bye Bye 2020 ont réuni 1 613 000 curieux, ce qui correspond à 81% de l’auditoire; une augmentation de 492 000 personnes par rapport à l’année dernière.

Si le nombre total de téléspectateurs sera réévalué dans quelques semaines, la directrice générale de la Télévision, Dany Meloul, a tout de même tenu à souligner que son équipe est heureuse «de constater à quel point cette tradition radio-canadienne a été appréciée du public en confinement».

EN RAPPEL: Les images du Bye Bye 2020: