Budget 2020: Québec délie les cordons de la bourse

Sur fond d’ incertitude économique mondiale et de crise du coronavirus , le gouvernement Legault mise sur une forte croissance des dépenses pour aider le Québec à traverser sans trop de dégâts d’éventuelles tempêtes dans les mois qui viennent.

Le budget 2020-2021 , déposé mardi par le ministre des Finances, Eric Girard, comporte des investissements majeurs dans plusieurs secteurs d’activité, notamment dans la promotion du transport collectif et des véhicules électriques, en s’appuyant sur des prévisions de croissance optimistes.

À propos des nuages qui planent sur l’économie mondiale, le ministre des Finances, qui se décrit comme quelqu’un de “pragmatique”, s’est fait rassurant, convaincu que “le Québec a les moyens d’être résilient face aux perturbations économiques qui pourraient surgir” prochainement, grâce à des finances publiques saines et une bonne posture économique.

Économie verte

Dans la colonne des dépenses (110 milliards $ au total, cette année), le gouvernement respecte son engagement de donner un vigoureux coup de barre en faveur d’une ”économie verte” et de la lutte aux changements climatiques, avec des investissements de l’ordre de 6,7 milliards $ en six ans, en misant sur l’offre accrue de transport collectif et l’électrification tous azimuts des véhicules en tous genres, en vue d’atteindre les objectifs fixés pour 2030, soit une réduction des gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % par rapport au niveau de 1990. Un plan d’action élaboré suivra au cours des prochains mois.