Budget municipal: Montréal doit montrer l'exemple en matière de sobriété

Au lendemain du dépôt du budget de la Ville de Montréal , les Montréalais ont appris qu’ils auront droit à une augmentation des taxes municipales de l’ordre de 2,1% en moyenne. Cette augmentation, qui n’a malheureusement rien d’inhabituel pour les Montréalais, s’explique par un budget en croissance continue et qui dorénavant franchit le cap du 6 milliards $, une augmentation de 8,1% par rapport à 2018. Et qui dit budget en croissance dit augmentation des taxes!

En outre, on constate que la dette nette de la Ville dépasse ses revenus budgétés pour 2020 - ce qui met Montréal dans une situation financière qui va à l’encontre de sa propre Politique de la gestion de la dette, adoptée en 2004, qui stipule que la Ville se doit de «limiter le niveau de sa dette directe et indirecte nette à 100% de ses revenus annuels», à défaut de quoi une approbation par le conseil municipal et d’agglomération est requise. Actuellement, ce ratio se situe à 110%, et le coût de la dette à la charge des contribuables représente 16,6% dans le budget annuel des opérations pour 2020, un fardeau énorme.