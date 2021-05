Montréal présente un budget équilibré malgré la pandémie

La Ville a confirmé le gel des taxes foncières de la ville-centre pour tous les résidents et commerçants en 2021. Ce gel touchera 80% de la facture de taxes des Montréalais. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime que cette décision permettra aux résidents et commerçants de garder 56 M$ dans leurs poches.

En 2021, la Ville mettra en place la deuxième phase de son plan de relance économique. Un investissement de 50 millions $ est prévu au budget pour «répondre aux besoins les plus pressants des entreprises et des commerces montréalais et, aussi, à stimuler les investissements dans les domaines les plus prometteurs».