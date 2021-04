Le budget fédéral sera déposé le 30 mars

Il s’agira du premier budget de ce gouvernement minoritaire libéral et M. Morneau promet de le rédiger avec une “lentille verte”. Mais l’éclosion du nouveau coronavirus a certainement modifié certaines perspectives économiques et prévisions de dépenses.

M. Morneau affirmait la semaine dernière que le budget inclurait probablement des fonds de prévoyance additionnels pour l’éventualité d’un impact économique accru et prolongé de la COVID-19. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé par ailleurs mercredi un plan de plus d’un milliard de dollars pour faire face à l’impact économique de la COVID-19, dont 500 millions $ transférés directement aux provinces et territoires.