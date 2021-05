Pourquoi annexer un nouveau territoire?

«Imaginez-vous tous les milliards de dollars que les Canadiens dépensent quand ils vont dans le Sud. S’ils n’avaient pas besoin de prendre leur passeport et pouvaient juste prendre leur permis de conduire et utiliser des dollars canadiens en vacances, je pense que les gens aimeraient ça», s’est-il enthousiasmé en entrevue avec le HuffPost Québec.

Une idée, plusieurs moutures

Mais le nom qui revient le plus souvent - et le seul mentionné par Bryan Brulotte en entrevue - est celui des Îles Turques-et-Caïques, un archipel britannique situé entre les Bahamas et Cuba, mieux connu par son surnom d’Îles Turquoises.

L’idée a été ramenée sous les projecteurs par le député conservateur Peter Goldring en 2003 et 2014, et débattue lors d’un congrès du NPD en 2016.

Une province ou un territoire?

Alors, est-ce que c’est plausible?

«En termes de politique internationale, le climat a beaucoup changé depuis la Seconde Guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations unies. On se méfie beaucoup des annexions. On est très sensible au droit à l’autodétermination des peuples», souligne-t-il.