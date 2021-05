Bruce Willis fait revivre John McClane le temps d'une pub... de batterie d'auto

Bruce Willis a momentanément repris du service sous les traits du lieutenant de police John McClane, ce week-end, mais non pas pour un nouveau chapitre de la série de films Die Hard, mais plutôt pour une publicité pour DieHard, la marque de batteries d’auto .

Dans le spot de deux minutes, John McClane doit se rendre au magasin de pièces d’auto le plus proche après que la batterie de sa voiture eut rendu l’âme.

La publicité déballe dès lors tout son arsenal de clins d’oeil à la franchise. John devra notamment passer par un conduit d’aération pour prendre la fuite, avant de tomber sur ce bon vieux Argyle (De’voreaux White), toujours au volant de sa limousine. Les poursuites, les explosions et les répliques emblématiques fusent dès lors de toutes parts.

Comme certains internautes l’ont déjà souligné, la publicité est effectivement beaucoup plus divertissante et mieux ficelée que la totalité du dernier film de la franchise, A Good Day to Die Hard, sorti en 2013.