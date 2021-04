Des bourses pour appeler en renfort des étudiantes en sciences infirmières

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé sur Twitter mercredi qu’il travaille sur un tel programme en collaboration avec sa prédécesseure, Danielle McCann, maintenant ministre de l’Enseignement supérieur.

Les sommes proposées pour convaincre les étudiantes de mettre leur formation sur la glace et de venir en renfort n’ont pas été précisées dans son gazouillis.

Marjaurie Côté-Boileau n’a pas précisé le nombre d’étudiantes dont on espère précipiter l’arrivée sur le marché du travail, ni le manque à gagner au sein du réseau de la santé.

«Maintenant, que ce soit une dizaine ou une centaine d’infirmières qui se joindront plus rapidement sur le terrain, tous les effectifs sont les bienvenus», a-t-elle déclaré.

«Évidemment, la réussite des étudiants demeure la priorité et nous allons tout mettre en œuvre pour faciliter leur parcours lorsqu’elles le reprendront.»

Au plus fort de la crise, au printemps, on dénombrait plus de 1800 patients hospitalisés, dont 200 aux soins intensifs.