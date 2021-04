Autre chute pour les marchés boursiers nord-américains

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié à 71,61 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 71,94 cents US de vendredi.

Le cours de l’or a perdu 30,20 $ US à 1486,50 $ US l’once à la Bourse des matières premières de New York, tandis que celui du cuivre a dégringolé de 7,15 cents US à 2,39 $ US la livre. Le prix de l’argent a reculé à son plus faible niveau en une décennie.