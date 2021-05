Quand Boucar Diouf et sa famille rendent hommage au Dr Arruda sur l'air d'«Havana»

Vêtus de somptueuses perruques et de lunettes de soleil tout aussi glamour, Boucar Diouf, sa conjointe et leurs deux enfants ont formé le Bungalow Blues Band, ce lundi 13 avril, pour combattre à la fois l’isolement et le mauvais temps en offrant leur version du hit planétaire Havana de Camila Cabello, modifié pour rendre hommage au Dr Horacio Arruda.