Boris Johnson et les conservateurs remportent une majorité écrasante

Après plus de trois ans de déchirements sur le Brexit, voté par 52% des Britanniques lors du référendum de 2016, “je vais mettre fin à ces absurdités et nous allons le réaliser à temps d’ici au 31 janvier”, a déclaré le dirigeant, triomphant, devant ses partisans.

“Passer à autre chose”

Fidèle soutien, le président américain Donald Trump s’est voulu plus alléchant, promettant “un énorme nouvel accord commercial (...) potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que n’importe quel accord qui pourrait être conclu avec l’Union européenne”.