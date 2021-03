Bombardier est-elle liée à du travail forcé de Ouïghours en Chine?

EVA HAMBACH via Getty Images

EVA HAMBACH via Getty Images

MONTRÉAL — Bombardier se dit préoccupée par le rapport d’un organisme australien qui la relie, elle et d’autres entreprises multinationales, au travail forcé de minorités musulmanes en Chine.

L’Institut australien de stratégie politique affirme que des usines chinoises qui disent fournir des produits à au moins 83 grandes marques mondiales — d’Apple à Zara, en passant par Nike et Samsung — exploitent plus de 80 000 musulmans ouïghours «dans des conditions qui s’apparentent fortement à du travail forcé».

L’organisme public australien s’appuie sur des images satellites, des reportages journalistiques et des documents du gouvernement chinois pour établir un lien entre des multinationales et le transfert massif de Ouïghours et d’autres minorités ethniques de la région chinoise du Xinjiang vers une trentaine d’usines dans tout le pays.