Bombardier Aviation abolira 2500 emplois en 2020, surtout au Canada

Des 2500 licenciements annoncés vendredi, soit plus de 11 % de l’effectif de sa division aviation, 1500 auront lieu au Québec et 400 autres en Ontario. Quelque 500 postes seront éliminés au Mexique, 40 aux États-Unis et 60 ailleurs dans le monde. La moitié des départs se feront d’ici la fin du mois.

Il y a environ un mois, le président et chef de la direction de l’avionneur, Éric Martel, en poste depuis le 6 avril, avait laissé entendre qu’il pourrait cogner à la porte des gouvernements dans le but d’obtenir un “soutien supplémentaire” si les effets de la pandémie continuent à se faire ressentir.

La demande plonge

La division des jets d’affaires de l’entreprise est très présente au Québec, où l’on effectue l’assemblage de la famille des Challenger et la finition du Global 7500, l’appareil sur lequel mise la société pour asseoir sa croissance. On y retrouve plus de 10 000 employés. Les usines de Dorval et de l’arrondissement montréalais de Saint-Laurent seront touchées.