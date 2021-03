Alstom déposerait une offre pour acquérir la division ferroviaire de Bombardier

EVA HAMBACH via Getty Images

“Moi je pense que ça va être positif, s’est limité à dire M. Fitzgibbon, lorsqu’interrogé sur le maintien des emplois au Québec. On va laisser Bombardier faire l’annonce, et je vais, peu de temps après, être disponible pour répondre aux questions.”

Bombardier, qui traîne une lourde dette de plus de 9 milliards $ américains, n’a pas voulu commenter. Le conseil d’administration de la société se réunissait également mercredi.

«Nous voulons protéger les emplois et protéger le milliard de dollars américains qui a été investi», a dit M. Fitzgibbon, en rappelant que son gouvernement avait signalé qu’il n’avait pas l’intention d’injecter davantage d’argent dans ce programme.

Plus de 2500 employés travaillent sur l’A220 à Mirabel et le programme fournit du travail à des centaines d’autres personnes chez différents fournisseurs.

Divers scénarios

Selon le Wall Street Journal, l’entreprise aurait discuté avec le géant américain Textron concernant la vente de sa division des jets d’affaires, qui construit les familles d’appareils Global, Learjet et Challenger et qui compte près de 13 000 employés au Québec. Textron construit les Beechcraft et Cessna.