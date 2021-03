Alstom confirme les discussions pour acquérir Bombardier Transport

La vente de Bombardier Transport viendrait s’ajouter à la liste des nombreux actifs cédés - avions turbopropulsés Q400, jets régionaux CRJ et l’ex-C Series - au cours des cinq dernières années par le président et chef de la direction de la compagnie québécoise, Alain Bellemare.

Dimanche, le Wall Street Journal a rapporté qu’un accord préliminaire d’une valeur de plus de 7 milliards $ US serait intervenu et qu’une entente pourrait être annoncée dès lundi. Selon le quotidien new-yorkais, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient 32,5 % de la division ferroviaire de Bombardier, aurait accepté de vendre sa participation pour ensuite acquérir une participation minoritaire dans l’entité combinée.