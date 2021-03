Trudeau affirme que les barricades doivent être levées

“Nous avons démontré que nous croyons en une résolution pacifique (...) mais nous ne pouvons pas continuer à regarder les Canadiens subir des pénuries et des pertes d’emplois”, a-t-il souligné au cours d’une conférence de presse, vendredi après-midi, à Ottawa.

Il n’a pas pu dire, non plus, comment il pouvait assurer qu’il n’y aurait pas de violence, s’en remettant au professionnalisme des forces policières qui auront à décider si elles interviennent et quand.