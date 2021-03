Des manifestants ont bloqué les voies ferroviaires un peu partout au pays dans les dernières semaines en soutien à ces chefs héréditaires, ce qui a valu à M. Trudeau et à son gouvernement de vives critiques.

Une entente de principe a été conclue entre la nation wet’suwet’en, la Colombie-Britannique et Ottawa, mais des barricades sur les voies ferrées demeurent à Kahnawake, entre autres.

Or, M. Chrétien réplique qu’il est «injuste» de blâmer M. Trudeau et que «même s’il voulait envoyer la police, il ne peut pas». Il a réitéré que le gazoduc est de juridiction provinciale en Colombie-Britannique et que «le fédéral n’a rien à voir avec ça».