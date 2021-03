Tir groupé contre le Bloc québécois

OTTAWA - L’apparente bonne entente entre le premier ministre Justin Trudeau et le chef bloquiste Yves-François Blanchet semble agacer le chef conservateur Andrew Scheer .

Ses propos lui ont valu une volée de bois vert du premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, sur les médias sociaux, qui a une fois de plus brandi l’argument de la péréquation.

“Alors que MM. Trudeau et Blanchet continuent à diviser le pays, les conservateurs croient que le secteur énergétique a le pouvoir d’unir les Canadiens”, a fait valoir le chef conservateur.

Pendant ce temps, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh , a voulu faire croire que le Bloc, qui a maintenant plus de députés que le NPD, n’existe tout simplement pas.

“M. Blanchet a indiqué clairement qu’il n’est pas intéressé à travailler sur des programmes nationaux qui bénéficient à tous les Canadiens. Ce n’est pas son but, ce n’est pas le but de son parti et, franchement, ce n’est pas son travail”, a rétorqué M. Singh.