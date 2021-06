Le montage vidéo partagé par Donald Trump, réalisé par l’un de ses soutiens, conserve la voix et les mots de l’acteur du film. Seuls les visages de Donald Trump et de certains de ses soutiens (son vice-président Mike Pence, ses enfants Ivanka Trump et Donald Trump Jr., ou encore les journalistes de Fox News Sean Hannity et Tucker Carlson) ont été ajouté sur le corps des personnages du film.

Donald Trump a-t-il voulu, avec cette vidéo, rappeler qu’il plaide pour une relance de l’économie américaine malgré la crise sanitaire? Ou bien souhaite-t-il appeler les Américains à “se battre pour leur droit de vivre”?

Quoi qu’il en soit, la démarche semble n’avoir pas ému l’acteur principal du film de Roland Emmerich. Bill Pullman, qui interprète le rôle du président Whitmore, a répondu à Donald Trump à la demande du Hollywood Reporter.

“Ma voix n’appartient qu’à moi. Et je ne suis pas candidat à la présidentielle -cette année”, a-t-il commenté ironiquement.