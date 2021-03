COVID-19: deuxième journée de suite avec moins de 10 nouveaux décès au Québec

NicolasMcComber via Getty Images

MONTRÉAL — Le Québec a enregistré de dimanche à lundi six décès attribuables à la COVID-19, ce qui porte le bilan à 4984 depuis le début de la crise.

Seulement 83 infections se sont ajoutées dans la région de Montréal entre dimanche et lundi, pour un total de 26 288. On compte 5605 cas à Laval et 7349 en Montérégie.