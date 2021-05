Legault relance l'appel à tous: même sans qualifications, vous pouvez contribuer

François Legault relance l’appel à tous. Les résidences pour aînés ont encore un grand besoin de main-d’oeuvre à temps plein, et le premier ministre a invité toute personne disponible à s’inscrire sur le site «Je contribue!» . Même si ces personnes n’ont pas de qualifications particulières, a-t-il cette fois insisté.

«J’espère que ça va attirer beaucoup plus de gens, des milliers de personnes, a affirmé la ministre de la Santé, Danielle McCann, au côté du premier ministre. Au départ, on avait besoin d’expertise, là on a besoin de bras.»