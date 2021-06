«On était mal préparé dans nos CHSLD», lance François Legault

Au Québec, de nombreux aînés se retrouvent en CHSLD, souvent plus qu’ailleurs, a-t-il expliqué. Il a aussi rappelé que les travailleurs étaient mal payés dans les CHSLD, alors que les travailleurs en CHSLD privés obtenaient 13$ de l’heure, et ceux au public, 21$ de l’heure. Une situation amenant beaucoup de travail à temps partiel et de déplacements entre les centres et résidences.