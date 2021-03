COVID-19: on compte 798 nouveaux cas et 10 nouveaux décès au Québec

Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, cinq entre le 26 février et le 3 mars, un avant le 26 février et un à une date inconnue.

Pour ce qui est des variants, l’Institut national de santé publique du Québec rapporte vendredi 194 cas confirmés et 1462 cas présomptifs. Des 150 cas confirmés de la souche d’abord identifiée au Royaume-Uni, la plupart ont été détectés dans la région de Montréal (116). On en retrouve également en Estrie (3), à Laval (15), dans Lanaudière (2) et dans les Laurentides (10). Quant au variant d’abord identifié en Afrique du Sud, un cas signalé dans les Laurentides et un autre dont l’emplacement est indiqué “inconnu” s’ajoutent aux 40 déjà détectés en Abitibi-Témiscamingue.