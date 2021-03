Il s’agit d’un travail valorisant, dans un «nouveau contexte», a fait valoir le premier ministre, tout en notant que l’ajout de personnel et les améliorations prévues aux CHSLD de même que l’arrivée éventuelle des Maisons des aînés rendraient le travail plus agréable.

La question des comparaisons

François Legault a aussi tenu à revenir sur les nombreuses comparaisons faites entre le Québec et d’autres régions du monde. «Il faut être très prudent […] au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès pour la même période l’an passé, on voit que c’est à peu près le même chiffre», a affirmé Legault. «Quand on va avoir tous les chiffres, (…) on sera capable de faire des comparaisons.»