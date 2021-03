M. Legault a aussi abordé la question du nombre de tests pour dépister la COVID-19, mentionnant que l’objectif de 14 000 par jour a été dépassé. À ce propos, il a mentionné que les 21 et 22 mai, il y a eu plus de 15 000 tests à chaque journée.

«On ne vous a pas oubliés. On a une liste. On en discute avec la santé publique et on regarde comment on peut y aller graduellement» pour éviter les risques de surcharge pour le réseau de la santé, a déclaré M. Legault.