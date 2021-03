Les camps de jour iront de l'avant partout au Québec

Les camps de jour du Québec pourront bel et bien ouvrir le 22 juin, a confirmé le premier ministre François Legault, jeudi. Il donnait son point de presse en direct de Laval, une région durement touchée par le coronavirus .

«Je fais un appel à tous les ados, les jeunes adultes, qui auraient le goût de vivre une belle expérience, travailler tout l’été avec des jeunes», a-t-il affirmé, concédant au passage que la «compétition» de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pourrait rendre le recrutement encore plus difficile.

ArtMarie via Getty Images

Le premier ministre a toutefois souligné que 25 des 82 décès annoncés jeudi sont survenus il y a plus de cinq jours.

Amélioration à Laval

Les «remerciements du jour» sont allés à tous les maires, mairesses et préfets de la province, qui ont travaillé à servir leur population depuis le début de la crise, alors que les municipalités doivent faire face à des défis particuliers.

Sur une note plus légère, François Legault a souligné que le masque qu’il portait jeudi lui a été envoyé par le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber.

Il a même poussé la note encore plus loin, en ajoutant: «Je veux quand même en profiter pour dire que si le Canadien fait les séries, malheureusement on ne pourra pas avoir de parade. Je vous juste être bien sûr là-dessus. Mais on ne travaille pas très fort sur un scénario B!»