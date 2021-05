L’armée en renfort

Par ailleurs, il n’a pas encore été possible de trouver les 1000 personnes manquantes dans les résidences pour aînés, a avoué François Legault. Le grand défi demeure de trouver le moyen d’amener du personnel additionnel dans ces résidences.

Le premier ministre a ainsi annoncé avoir fait une demande pour obtenir l’aide de 1000 membres de l’armée canadienne. Ces membres, non spécialisés, devraient venir s’ajouter dans les CHSLD, en plus des 65 membres spécialisés déjà annoncés. 65 autres de ces membres avec une formation en santé pourraient s’ajouter.

«On vit actuellement au Québec comme s’il y avait deux mondes, a ajouté M. Legault. D’un côté, on a la situation très difficile dans les CHSLD et de l’autre côté, on a une situation relativement stable, surtout lorsqu’on regarde à l’extérieur de l’île de Montréal ou de Laval.» Ces deux endroits comptent 74 % des décès liés à la COVID-19, a-t-il révélé. Dans les autres régions, la situation est plutôt stable, a-t-il fait valoir.