Les commerces devront fermer le dimanche, annonce François Legault

Afin de donner un peu de répit aux employés, notamment dans les épiceries, les commerces devront dorénavant fermer leurs portes le dimanche, a annoncé François Legault dans son point de presse quotidien. Les exceptions: stations-service, dépanneurs, pharmacies et commandes à emporter dans les restaurants.

«Il faut être réaliste, ça va durer encore des semaines», a aussi lancé Legault, pour rappeler que la bataille serait dure et longue, tout en lançant un message à tous ceux et celles qui peuvent souffrir de stress et d’anxiété. Un problème de santé mentale est aussi important qu’un problème de santé physique, a-t-il précisé, invitant les Québécois à consulter un professionnel au besoin. Il a remercié au passage les travailleurs sociaux pour leur travail dans la crise.