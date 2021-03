Des vedettes québécoises s'affronteront cet hiver dans «Big Brother Célébrités»

Les participants qui voudront mettre leur vie sur pause pendant quelques semaines pour prendre part à l’aventure seront issus de «tous les horizons de la sphère publique». Noovo évoque la présence de personnalités artistiques et sportives, ainsi que d’influenceurs.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.