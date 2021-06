«Big Brother Célébrités»: les derniers seront les premiers?

Ironiquement, malgré le manque de plus en plus flagrant de suspense et de surprises dans la téléréalité, tout peut encore arriver au cours des semaines à venir alors qu’une victoire à un challenge donné pourrait complètement changer la donne.

La belle surprise des derniers épisodes est sans contredit le retour en force de Maxime Landry et de Richardson Zéphir, qui ont su élever leur jeu d’un cran, reprendre goût à la compétition, en plus de se retrouver dans une position stratégique des plus intéressantes qui pourrait leur permettre de se rendre encore plus loin dans le jeu.