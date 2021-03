«Big Brother Célébrités»: «ça va aller de pire en pire dans cette maison-là», prévoit Maxime Landry

Noovo Maxime Landry

Maxime Landry aurait pu tenter de revenir dans la maison de Big Brother Célébrités. Mais il a refusé de tenter sa chance pour la rédemption. Et non, il ne regrette rien. Disons-le, il n’y trouvait plus beaucoup de plaisir, ni vraiment d’amis.

Le joueur aura au moins profité de son passage au manoir pour enregistrer une deuxième chanson, Le cœur de la maison, maintenant disponible sur Apple Music, Deezer et autres plateformes.

Sans remords et sans regrets, Maxime est maintenant bien heureux hors de la maison dans laquelle il n’a jamais accepté de jouer de game. Il s’était d’ailleurs permis de rappeler sans trop de subtilité la semaine dernière que, pour lui, jouer avec les sentiments des autres était inacceptable. Il semble que Camille n’aurait pas reçu le mémo.

On retrouve en entrevue un joueur qui a voulu rester intègre, qui était peut-être peu intéressé aux stratégies, mais qui est resté fidèle aux membres de son alliance. Ainsi qu’un joueur qui ne se gêne pas pour décocher quelques flèches, au passage.





Quelques jours après ta sortie, tu ne remets pas en question ton choix de ne pas avoir tenté de profiter de la rédemption?

Absolument pas. Surtout que je sais que ça va aller de pire en pire dans cette maison-là. Ça ne peut pas faire autrement parce que plus ça va, plus ils s’approchent du grand prix, plus ils s’approchent du titre tant convoité... être le gagnant de Big Brother (rires). Tant convoité pour eux. Et c’est correct. Eux ils sont dans la game, ils sont prêts à tout. Et je n’irai jamais dire quoi que ce soit sur cette game-là. Cette game-là n’était pas la mienne. Il y a plein de manières d’être dans Big Brother et de se rendre jusqu’au bout de l’aventure. Tu peux être le méchant de la gang, tu peux rester toi-même et faire plus long que celui qui est allé essayer de mettre des pions partout pour arriver à ses fins. C’est quoi la bonne façon de le jouer? On va le voir à la fin.

Malgré tout ça, il y a aussi l’après Big Brother et le fait que c’est Big Brother Célébrités, qu’on continue après à avoir nos vies, nos carrières publiques. Je ne voulais pas que les gens qui écoutent regardent l’émission en se disant: «Mais qui est cette personne, on ne pensait pas qu’il était comme ça.» Je voulais que les gens se disent: «Bravo, on t’a reconnu, c’est le Maxime qu’on connaît.»

«Il y en a peut-être qui oublie qu’en sortant, ils devront répondre de leurs gestes.» - Maxime Landry

Est-ce que tu crois que certains joueurs qui sont encore là ont un peu oublié qu’il y a cet après-Big Brother?

Honnêtement, il y a peut-être du monde qui se disent qu’on oublie vite. Et c’est vrai que ça reste juste une émission de télé. Il n’y a personne qui est en train de faire de scandales là-dedans. Tout va bien. Il y a toujours des gens qui vont basher sur des émissions, qui écoutent ça avec trop d’intensité. Quand je lis des commentaires j’ai envie de dire: «Mais calmez-vous, ce n’est qu’une émission de télévision. Ils sont là pour nous divertir et nous changer les idées pendant une pandémie.»

Mais oui, il y en a peut-être qui oublie qu’en sortant, ils devront répondre de leurs gestes. Et moi c’est ça que je ne voulais pas faire. En sortant, je ne suis pas allé à l’encontre de mes valeurs, j’ai fait ce que je pensais être la bonne chose pour moi. Je ne savais pas comment ça allait être perçu. Les deux ou trois derniers jours m’ont confirmé que c’est ce qu’il fallait que je fasse.

Il y a des téléspectateurs qui auraient aimé passer un autre deux semaines avec toi, avec un Maxime qui prend plus de place et n’hésite pas à passer des messages.

Moi, je n’avais aucune idée comment c’était perçu. Ce discours, qui a semblé faire l’unanimité à ce que j’ai pu lire, même si ça ne fait jamais vraiment «l’unanimité», a été bien reçu. Mais si je restais, il aurait fallu que je fasse quoi? Que j’aille m’allier et jouer avec le monde? Je venais de dénoncer quelque chose qui ne me plaisait pas. Je ne savais pas, en fait, ce que j’aurais pu faire pour continuer plus longtemps. Je ne pouvais pas dire quelque chose et après aller faire ce que je reprochais aux autres. Pour moi, il n’y avait pas d’issue. Je voyais ce qui s’en venait. Je voyais les alliances qui restent. Ça n’aura pas le choix de jouer croche dans les prochaines semaines. J’aime autant le regarder de chez nous.

La bonne nouvelle est que tu vas quand même continuer de le regarder!

Oui, parce que ça reste qu’il faut voter à la fin. Oui, j’ai mes préférés dans la gang et s’ils se ramassent à la fin ça va être facile. Mais si Kevin se ramasse contre Camille... J’ai besoin de voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines parce qu’en ce moment, je ne sais pas pour qui je voterais.

Noovo Richardson Zéphir et Maxime Landry

Et qui seraient tes préférés, donc?

Rich, pour moi, depuis le début c’est un coup de cœur. Il est toujours gentil avec les gens, il n’a jamais été méchant. J’ai vu des affaires de François et je me disais... ouf. Quand il est entré, il disait qu’il voulait que le monde arrête de penser qu’il était le méchant dans la vie. Puis j’ai vu des affaires où je me disais: «François, ce n’est pas très réussi là...» Si toi tu le fais comme ça, vas-y. Mais moi je suis content de m’être éloigné de ça.

De plus en plus, la maison se vide. Ce qui fait que la petite alliance qui reste... Moi et Rich quand on sortait d’un véto ou d’une autre affaire... Eux ils allaient dans la chambre du patron pour faire leurs petites stratégies. Mais c’était comme ça pendant des heures. Veut, veut pas, je ne fais pas partie de la gang. Je n’irai pas tourner autour d’eux-autres. Ils m’auraient laissé faire parce que je n’étais pas dangereux pour eux, mais je n’avais pas d’intérêt.

Quand même que je t’entendrais parler de véto et de stratégie à cœur de jour, et de gym. Moi je m’en fous, pour vrai. Je persiste en disant que je suis parti au bon moment.

Et as-tu un autre préféré?

Si tu penses à la game, Jean-Thomas c’est un vrai joueur pour moi. Je ne l’ai jamais vu dire quoi que ce soit contre quelqu’un dans la maison. Je pense que c’est un des seuls à n’avoir jamais parlé en mal de personne. Il n’a pas utilisé le monde, il n’a pas niaisé le monde pour arriver à ses fins. Il y est allé de stratégies parce qu’il connaît le jeu. Il a vu toutes les saisons de Big Brother, toutes les saisons de Survivor. C’est un trippeux de ces affaires-là. C’était le premier à savoir qu’au départ ça prenait une alliance de huit pour prendre le contrôle de la maison et en éliminer quatre ou cinq.

C’est cool que tu connaisses le jeu à ce point-là. Mais moi je ne faisais pas parti de l’alliance de huit. Parce que je ne suis pas un «gagneux» de compétitions. Je n’étais pas bon là-dedans. Et ça va. Je l’assume. Je faisais partie d’une alliance que j’aimais, mais que j’ai vu s’en aller semaine après semaine. Ça ne pouvait pas faire autrement parce qu’on ne réussissait pas à devenir patron.

Ça pourrait rapidement rattraper Jean-Thomas, non? Parce que les joueurs se rendent compte que s’ils se retrouvent en finale contre lui, ils ont moins de chance de gagner.

Et tout le monde le sait. [...] Et Lysandre l’a dit dans son discours: «Ne vous rendez pas en finale contre Jean-Thomas. Jean-Thomas est un joueur excellent et je vais voter pour lui même si c’est lui qui fait que je quitte avec Claude».

Et elle ne s’est pas cachée pour dire que c’était une jambette qu’elle lui faisait avant de partir.

Oui. Genre: «Éliminez-le, parce que si c’est lui qui est en dernier, je vais voter pour lui. Arrangez-vous pas pour que ce soit lui». Et il l’a bien vu comme ça aussi.

Il y a eu une coupure entre toi et Camille à un certain moment. Est-ce que tu associes ça à un moment particulier?

Il y a un bout où je n’avais plus ma place, toute mon alliance était partie. Claude et Lysandre s’en vont, donc Camille se ramasse toute seule parce que Kim est rendue avec l’alliance des gars aussi. Camille est toute seule, et moi aussi. Comme un grand-frère... Si tu veux changer de chambre je comprends, viens-t-en. Je lui fais un lit à côté. Elle s’installe avec moi toute la semaine. Elle lit avec moi. On jase de plein d’affaires. Finalement, «Ok, on fait une alliance toi, moi et Rich. On essaie de devenir patron et on fout la merde dans l’alliance l’autre côté.» Moi je n’avais pas trop envie d’avoir une nouvelle alliance et les chances qu’on devienne patron, dans ma tête, étaient minces.

«Tu sais que le gars est en amour avec toi. Il te tombe sur les nerfs, mais tu l’utilises jusqu’à la dernière minute. Moi, ça, ça ne passait pas.» - Maxime Landry

Finalement, on s’est fait mettre en danger les deux. Et elle est allée choisir Kevin alors que depuis le début elle nous disait qu’il lui tombait sur les nerfs, qu’elle n’était plus capable, qu’elle était à bout. Dans ce temps-là, tu ne l’utilises pas comme ça. Tu ne le niaises pas. Dans la vie, je n’accepte pas de jouer avec les sentiments du monde. Ce n’est pas un petit mensonge. Tu sais que le gars est en amour avec toi. Il te tombe sur les nerfs, mais tu l’utilises jusqu’à la dernière minute. Moi, ça, ça ne passait pas. C’est là que j’ai fait: «Désolé, je n’ai pas signé pour Occupation Double, j’ai signé pour Big Brother.»

Et c’est sans rancune envers eux-autres. C’est dans l’optique du jeu. Si je croise Camille sur un plateau, je ne serai pas en maudit après elle!

Il semble que l’empathie que tu as eue pour les joueurs de ton alliance qui ont éprouvé des difficultés a pesé lourd sur ton moral, est-ce que cela t’a nuit?

Premièrement, ça ne m’a jamais nuit à moi-même. Ceux qui étaient zéro conscients de ce qui se passait dans la maison parce qu’ils n’ont jamais eu peur de se ramasser en danger... Les François, les Jean-Thomas... Jean-Thomas a toujours été correct. Mais j’ai vu François dire: «Ah Varda, c’était lourd pour Maxime.» Mais de quoi tu te mêles? Je n’ai jamais dit que c’était lourd. Ne me prête pas des intentions.

Et moi je n’ai jamais senti que c’était lourd. Varda a autant été là pour moi que j’ai été là pour elle. Ce n’était pas one-way cette affaire-là. Dans la vie, je suis là pour les gens qui m’entourent et les gens qui m’entourent sont là pour moi aussi. C’est juste que quand tout le monde est parti. Je ne l’avais plus la personne pour jaser jusqu’à 3 h du matin, comme je faisais avec Varda et avec Laurence, pour me vider le cœur sur quelque chose qui était lourd dans la maison.

Et je ne serais pas allé retrouver François pour commencer à avoir une conversation avec lui en lui expliquant mes sentiments. Parce que ce gars-là, je le voyais aller dans la maison, et c’est impossible que dans la vie on puisse avoir une relation à l’extérieur d’un cadre comme Big Brother. Je me suis ramassé seul avec ce que moi je vivais. C’est ça qui a pu avoir l’air comme s’ils m’avaient laissé un bagage de lourdeur, mais ce n’était pas ça. Il y avait des affaires que je ne pouvais plus évacuer. Parce que les gens qui étaient devant moi n’étaient pas des gens avec que j’aurais pu avoir des conversations. C’était des gens qui s’occupaient de mesurer la grosseur de leurs bras. C’est bien parfait, je n’ai rien contre ça, mais ce n’est pas moi.

On comprend que la technique de Kevin, le «je pense à moi», ce n’est pas quelque chose que tu favorises pour avancer.

Ça peut marcher dans un jeu comme Big Brother. Il y a plein de manières de jouer - parce qu’il faut être conscient que ça reste un jeu. Si lui c’est ça, moi ce n’est pas ça. Et pour vrai, depuis le début, il a quand même eu besoin de tout le monde pour le garder. Parce que, je suis désolé, mais Véto Man n’en avait pas gagné un. Donc il a quand même eu besoin des autres. Tout d’un coup, tu décides que tu penses à toi, que ça ne va être que ça, que tu ne dérogeras pas et que tu ne lâcheras pas ton os. Bonne chance, mais j’espère pour toi que les autres vont vouloir te garder en sachant ça. [...] Si les autres avait pensé juste à eux, tu ne serais plus là. Tu n’as pas apporté de victoire à ton équipe, de véto. Et à la minute où tu as apporté un véto pour sauver quelqu’un, tu as sauvé Camille, qui n’est même pas dans ton alliance. À partir de là, good luck. Je l’ai dit avant de partir, j’espère que Véto Man va se transformer en Patron Man bientôt.

À quoi peut-on s’attendre cette semaine avec Camille comme patronne?