«Big Brother Célébrités»: il faut qu'on parle de Kevin

Tout reposait sur les épaules d’un Kevin Lapierre de plus en plus aveuglé par ses sentiments, lui qui avait le choix entre respecter le plan de match de l’alliance avec laquelle il travaille depuis le début, ou laisser parler son cœur en utilisant son véto pour sauver celle qui le manipule et qui dit ouvertement ne plus être capable de l’endurer depuis tout aussi longtemps.

«Je ne joue pas avec les sentiments, mais...»

Ne réveillez pas le Maxime Landry qui dort

«Moi, dans la vie, j’ai un principe qui est : on ne joue pas avec les sentiments et le cœur du monde. C’est pour ça que j’ai signé pour faire Big Brother et non Occupation Double [...] La décision te revient et elle sera acceptée. La fin la plus absurde dans le contexte : écoute ton cœur», a-t-il lancé sur un ton tour à tour dur et sarcastique.