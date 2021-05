«Big Brother Célébrités»: chronique d'une élimination annoncée

Mais c’est bel et bien Rita Baga qui a dû plier (ses nombreux) bagages lors de la soirée d’élimination de Big Brother Célébrités , diffusée ce dimanche 7 février.

C’est la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli, et en se battant jusqu’au tout dernier instant (tout en faisant l’excellente suggestion à la production de la considérer pour l’animation de l’émission l’an prochain), que Rita Baga a quitté le manoir de L’Île-Bizard.

Les jeux sont faits...

Dans tous ses états, Maxime Landry est allé jusqu’à pousser un mot d’église à la suite de cette élimination. Comme bien d’autres participants, d’ailleurs, pour qui la décision d’Emmanuel Auger de mettre Jean-François en danger et les raisons évoquées pour justifier celle-ci n’avaient pas passé au départ.

Si Maxime Landry, Varda Étienne et Richardson Zéphir ont tenté une dernière manœuvre pour sauver leur précieux allié, ce ne fut pas assez digne de mention pour que la production la présente à l’écran.

Dans un jeu psychologique comme Big Brother, où le poids des semaines qui passent et la paranoïa se font de plus en plus sentir, il aurait été assez étonnant d’assister à un réel coup de théâtre si tôt dans la saison.