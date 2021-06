«Big Brother Célébrités»: se frotter sur un bloc de glace pendant trois heures

Ayant passé incognito durant les premières semaines de la saison, Richardson a su saisir les opportunités qui se sont présentées à lui pour prendre un peu plus de place, de semaine en semaine, et ce, sans jamais se retrouver avec une cible dans le dos. Bien joué!

Pousse, pousse, pousse de la fonte...

Kevin Lapierre a passablement malmené le gym après avoir dû s’avouer vaincu dans un énième défi. Les fils se sont touchés, et sa montée de lait a passablement inquiété ses plus proches alliés, qui considèrent de plus en plus de l’exclure de leur Top 4.