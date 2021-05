«Big Brother Célébrités»: détenir le pouvoir sans le savoir

Garde tes amis près de toi, et tes ennemis encore plus près, comme on dit.

Après cette révélation, Camille a confié qu’elle serait beaucoup plus à sa place dans le clan des Zamours, formé de Varda, Jean-François, Richardson et Maxime.

Une petite trahison qui contribuerait déjà à rendre la dynamique un peu moins prévisible et redondante, et qui pourrait potentiellement inciter d’autres participants à jouer un peu moins de prudence.

Kim et Lysandre pourraient-elles être approchées pour sacrifier Camille, et former une nouvelle alliance majoritaire? Ou même Kevin et Jean-Thomas?